Les valeurs à suivre à Wall Street

© Carlo Allegri Bank of America est à suivre jeudi à Wall Street. La banque américaine a publié jeudi un bénéfice trimestriel plus que doublé sur les trois premiers mois de l'année grâce à des reprises de provisions et annoncé un plan de rachats d'actions de 25 milliards de dollars (20,9 milliards d'euros). Le titre gagnait 1,9% dans les échanges en préouverture. /Photo d'archives/REUTERS/Carlo Allegri

* BLACKROCK, numéro un mondial de la gestion d'actifs, a publié jeudi un bénéfice trimestriel de 1,2 milliard de dollars, supérieur aux attentes, l'augmentation de l'activité sur les marchés ayant porté ses actifs sous gestion à 9.000 milliards de dollars (7.500 milliards d'euros), un niveau record.

* CITIGROUP a publié des résultats trimestriels meilleurs qu'arendu, la reprise économique et l'impacrt des mesures de relance budgétaire lui ayant permis de réduire ses provisions. Le groupe a par aileurs annoncé son intention de se retirer du marché de la banque de détail de 13 pays d'Asie et du pôle Europe-Moyen-Orient-Afrique.

* THERMO FISHER SCIENTIFIC a annoncé jeudi avoir conclu le rachat du spécialiste de la recherche en sous-traitance PPD pour environ 17,4 milliards de dollars sur la base d'un prix de 47,50 dollars par action, supérieur de 10,6% au cours de clôture de mercredi. Dans les échanges en avant-Bourse, PPD gagne 6,9%.

* UNITEDHEALTH a relevé jeudi son objectif de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année après un bond de près de 44% de son bénéfice au premier trimestre. Le titre prend 2% dans les échanges en avant-Bourse.

* PEPSICO a annoncé jeudi s'attendre à une accélération de la croissance organique de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, pariant sur la hausse des ventes de sodas dans les restaurants avec la reprise de l'activité. Le groupe agroalimentaire a dégagé au premier trimestre un chiffre d'affaires net supérieur aux attentes.

* MERCK recule de 0,7% en avant-Bourse après avoir annoncé l'arrêt du développement d'un traitement expérimental du COVID-19 pour les patients hospitalisés. Le groupe pharmaceutique envisage toutefois de lancer une étude sur l'utilisation de cette molécule chez les malades risquant de développer une forme grave de la maladie.

* Les valeurs du secteur des SEMI-CONDUCTEURS pourraient réagir aux résultats du géant taïwanais du secteur TSMC, dont les profits ont progressé de 19% au premier trimestre et qui a relevé sa prévision de croissance 2021 en disant tabler sur une persistance de la pénurie de puces jusqu'en 2022.

* COINBASE - La première plate-forme mondiale de transactions en cryptomonnaies gagnait 9% dans les échanges en avant-Bourse jeudi au lendemain de sa première séance de cotation au Nasdaq, au cours de laquelle sa valorisation a brièvement dépassé 100 milliards de dollars.

* KIMCO REALTY, propriétaire de centres commerciaux, a annoncé jeudi le rachat de son concurrent WEINGARTEN REALTY INVESTORS pour environ 3,87 milliards de dollars (3,23 milliards d'euros) en numéraire et en actions.

* APPLOVIN - La société spécialisée dans les applications et jeux pour téléphone mobile doit faire son entrée au Nasdaq ce jeudi après avoir fixé son prix d'introduction à 80 dollars, le milieu de la fourchette indicative initiale, ce qui correspond à une valorisation de 28,64 milliards de dollars.

* DELL TECHNOLOGIES a annoncé mercredi soir son intention de scinder sa participation de 81% dans le spécialiste de l'informatique dématérialisée ("cloud") VMware afin de réduire son endettement. Dans les échanges avant l'ouverture, Dell gagne près de 8%.

* TENCENT MUSIC ENTERTAINEMENT a annoncé jeudi la nomination d'un nouveau président et d'un nouveau président exécutif du conseil d'administration. Le titre gagne 1,4% en avant-Bourse.

* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS a annoncé mercredi tabler sur un chiffre d'affaires trimestriel supérieur au consensus de marché. Le titre gagnait environ 5% dans les échanges hors séance et devrait ouvrir au plus haut depuis 14 ans.

* VIRGIN GALACTIC perd 5,3% en avant-Bourse après l'annonce de la vente par le fondateur Richard Branson d'actions d'une valeur globale de plus de 150 millions de dollars, l'équivalent de 3,5% environ du capital selon les données Refinitiv.

(Marc Angrand et Laetitai Volga)