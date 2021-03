Les valeurs à suivre à Wall Street

* BANQUES - La Réserve fédérale a annoncé jeudi que les restrictions appliquées aux dividendes et aux rachats d'actions du secteur bancaire devraient être levées en juin pour "la plupart" des entreprises concernées après la prochaine série de tests de résistance. Dans les échanges en avant-Bourse, JPMORGAN CHASE, BANK OF AMERICA, WELLS FARGO, CITIGROUP, GOLDMAN SACHS et MORGAN STANLEY gagnent entre 0,6% et 1,8%.