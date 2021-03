Les valeurs à suivre à Wall Street

* APPLE, MICROSOFT, AMAZON et TESLA gagnent entre 1,5% et 4,3% en avant-Bourse sur fond de baisse des rendements des Treasuries, celui à dix ans reculant autour de 1,502%.

* BOEING est proche de conclure un accord de plusieurs milliards de dollars avec la compagnie aérienne américaine SOUTHWEST AIRLINES sur la vente de plusierus dizaines d'exemplaires du 737 MAX 7, a-t-on appris mercredi de plusieurs sources proches du dossier, ce qui représenterait la plus importante commande de 737 MAX depuis la levée de l'interdiction de vol de ce modèle.

* ELI LILLY - L'Agence européenne des médicaments a déclaré jeudi avoir lancé une procédure d'évaluation en continu des données sur le traitement du COVID-19 par une combinaison d'anticorps développé par le groupe pharmaceutique.

* ORACLE a publié mercredi un chiffre d'affaires de sa division d'informatique dématérialisée moins bon que prévu en raison de la concurrence accrue d'AMAZON et de MICROSOFT. Le titre perd 5,4% dans les échanges en avant-Bourse.

* AMC a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a annoncé que la vaccination contre le COVID-19 et la sortie de plusieurs films très attendus assureraient la croissance de son chiffre d'affaires cette année. L'action gagne plus de 7% en avant-Bourse.

* BAIDU lancera vendredi sa cotation à la Bourse de Hong Kong et mettra en vente environ 4% de ses actions, ce qui, au prix actuel, pourrait permettre au principal moteur de recherche sur internet chinois de lever au moins trois milliards de dollars, ont rapporté jeudi à Reuters deux sources proche du projet. Le titre coté au Nasdaq est en hausse de plus de 4% en avant-Bourse.

* JD.COM gagne 8% dans les échanges en avant-Bourse après avoir publié ses résultats trimestriels, marqués par la croissance de 31% du chiffre d'affaires à la faveur de l'augmentation des achats en ligne.

* PALANTIR TECHNOLOGIES a annoncé jeudi s'engager dans un partenariat stratégique de six ans avec le français Faurecia pour accélérer sa transformation numérique et son ambition d'atteindre la neutralité carbone.

* TECHNIPFMC - Société générale reprend la couverture à l'achat avec un objectif de cours de 10,90 dollars.

* DUPONT - CFRA relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)