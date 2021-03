Les valeurs à suivre à Wall Street

* LYFT - Le groupe de véhicules de transport avec chauffeur a annoncé que la dernière semaine de février avait été la plus forte pour l'entreprise depuis mars 2020 en termes de volume et qu'il prévoyait désormais une réduction de sa perte opérationnelle grâce à une reprise plus rapide que prévu. Le titre gagnait plus de 8% dans les transactions hors séance après la clôture mardi.