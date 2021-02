Les valeurs à suivre à Wall Street

* APPLE - Nissan a déclaré lundi ne pas être en discussions avec Apple, après des informations de presse selon lesquelles le fabriquant de l'iPhone a approché ces derniers mois le constructeur japonais au sujet de son projet de véhicule autonome.

* ALPHABET - Les sociétés Google Ireland et Google France ont accepté de s'acquitter d'une amende de 1,1 million d'euros dans le cadre d'une enquête sur le classement des hôtels sur le moteur de recherche du géant de l'internet, ont annoncé lundi la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et le ministère de l'Economie.

* BANQUES - GOLDMAN SACHS, JPMORGAN CHASE & CO, MORGAN STANLEY, BANK OF AMERICA et CITIGROUP gagnent de 1,2% à 1,5% en avant-Bourse parallèlement à la hausse des rendements obligataires américain. Celui à dix ans a atteint à un plus haut depuis mars.

* VALEURS PÉTROLIÈRES - EXXONMOBIL, MARATHON OIL, DEVON ENERGY et OCCIDENTAL PETROLEUM prennent de 2,7% à 4,6% dans le sillage des cours du brut.

* Un juge aux Etats-Unis a ordonné à BRISTOL-MYERS SQUIBB et Sanofi de verser plus de 834 millions de dollars (687 millions d'euros) à l'Etat de Hawaï pour insuffisance d'informations sur les risques liés à l'utilisation de leur antiagrégrant plaquettaire Plavix chez les personnes non blanches.

* CVS HEALTH gagne 1,7% en avant-Bourse après avoir fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice supérieurs aux attentes au quatrième trimestre grâce à une forte demande dans ses pharmacies pour les vaccins contre le COVID-19 et les tests de dépistage du virus.

* TECHNIPFMC, - La scission du groupe en deux entités est devenue réalité avec le début de la cotation à Paris de Technip Energies, qui prend plus de 50% pour sa première séance. L'action TechnipFMC cotée à Paris perd près de 6%.

* EBAY - L'autorité britannique de la concurrence (CMA) se dit préoccupée par le projet de rachat par le norvégien Adevinta de l'activité de petites annonces d'eBay, dans le cadre d'une opération évaluée à 9,2 milliards de dollars (7,57 milliards d'euros).

* CONSTELLATION BRANDS - La filiale mexicaine de la société Anheuser-Busch InBev, Grupo Modelo, poursuit en justice la société américaine Constellation Brands pour avoir enfreint un accord sur l'utilisation de la marque Corona en l'appliquant à un produit autre que la bière.

* PFIZER - La Corée du Nord a tenté de voler la technologie du vaccin contre le COVID-19 du laboratoire américain Pfizer, selon le service national de renseignements de Corée du Sud (NIS), a rapporté mardi l'agence de presse Yonhap.

* AMERICAN EXPRESS fait l'objet d'une enquête de la Commission de la protection financière des consommateurs sur ses pratiques commerciales depuis janvier, a annoncé vendredi l'émetteur de cartes de crédit.

* SOUTHWEST AIRLINES a dit mardi s'attendre à brûler moins de trésorerie au premier trimestre avec l'amélioriation des réservations en février. La compagnie aérienne prend 2,3% dans les échanges en avant-Bourse.

* La hausse du bitcoin à plus de 50.000 dollars pour la première fois favorise les valeurs liées aux cryptomonnaies: SILVERGATE CAPITAL, MARATHON PATENT et RIOT BLOCKCHAIN s'adjugent de 8,8% à 16,1% en avant-Bourse.

* AMC ENTERTAINMENT, l'un des titres ciblés par les investisseurs particuliers qui s'organisent sur des forums en ligne, est la valeur la plus échangée en avant-Bourse et prend près de 15%.

* CARNIVAL prend plus de 3% en avant-Bourse après l'annonce par sa filiale allemande AIDA Cruises de l'ouverture le 20 mars de sa saison 2021.

* VARIAN MEDICAL SYSTEMS - La Commission européenne devrait autoriser sous conditions l'acquisition par le groupe allemand de santé Siemens Healthineers de son concurrent américain pour 16,4 milliards de dollars (13,5 milliards d'euros), a-t-on appris de trois sources proches du dossier.

* GAP - Jefferies entame le suivi à "conserver" avec un objectif de cours de 23 dollars.

