Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

LVMH à suivre mardi à la Bourse de Paris. LVMH et Campari ont annoncé lundi un partenariat pour investir dans le commerce en ligne de vins et spiritueux et constituer un nouvel acteur européen du secteur. /Photo d'archives/REUTERS/Christian Hartmann

* NOKIA a déclaré mardi s'attendre à revoir à la hausse ses prévisions de résultats pour cette année après une accélération de l'activité au deuxième trimestre.

* LVMH et CAMPARI ont annoncé lundi un partenariat pour investir dans le commerce en ligne de vins et spiritueux et constituer un nouvel acteur européen du secteur.

* SAINT-GOBAIN a annoncé lundi la cession de Graham, son activité de distribution de plomberie, sanitaire et chauffage au Royaume-Uni, sans préciser les modalités financières de l'opération. (Le communiqué:)

* SWATCH GROUP a annoncé lundi soir avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre grâce à un rebond de plus de 50% de son chiffre d'affaires. Le titre gagne 2,4% dans des échanges en avant-Bourse.

* Les BANQUES BRITANNIQUES pourraient réagir à l'annonce par la Banque d'Angleterre (BoE) de la levée des mesures d'encadrement des dividendes après le succès de ses tests de résistance.

* CREDIT SUISSE - Moody's a abaissé mardi sa note de la dette senior non garantie de la banque suisse à A1 contre Aa3 en évoquant des défaillances dans la gestion du risque.

* ALSTOM - Goldman Sachs a abaissé sa recommandation à "neutre" avec un objectif de cours ramené de 48 à 38 euros.

(Rédigé par Marc Angrand)