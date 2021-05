Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Yves Herman Axa est à suivre mardi à la Bourse de Paris. L'assureur doit publier ses résultats trimestriels après la clôture de la Bourse de Paris. /Photo d'archives/REUTERS/Yves Herman

* VIVENDI, MEDIASET ont mis fin lundi à des années de bataille juridique en signant un accord qui verra le groupe français réduire drastiquement sa participation dans le diffuseur italien.

* AXA doit publier ses résultats trimestriels après la clôture de la Bourse de Paris.

* DASSAULT AVIATION - La France a signé avec l'Egypte un contrat portant sur l'achat de trente avions de combat Rafale fabriqué par Dassault Aviation pour un montant de 3,75 milliards d'euros, rapporte lundi le site d'investigation Disclose, citant des documents confidentiels. De source gouvernementale à Paris, on déclare que "des discussions très avancées ont en effet lieu avec l'Egypte et (que) des annonces pourraient intervenir très prochainement".

* LUFTHANSA, AIRBUS - Lufthansa a annoncé lundi avoir passé commande auprès d'Airbus de cinq avions A350-900.

* TRIGANO a annoncé lundi un résultat net en hausse à 114,4 millions d'euros au premier semestre de son exercice décalé, contre 65,7 millions d'euros un an plus tôt, et s'est déclaré confiant pour son activité au second semestre.

* BONDUELLE a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'un montant nominal de 185.690,75 euros et réservée à des partenaires agricoles du groupe.

(Patrick Vignal et Blandine Hénault)