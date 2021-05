Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Gonzalo Fuentes Mediaset et Vivendi sont à suivre lundi aux Bourses de Paris et Milan. Les deux groupes se rapprochent d'un accord qui mettrait fin à une bataille juridique de plusieurs années après l'échec d'un accord dans la télévision payante en 2016, ont indiqué samedi des sources proches du dossier. /Photo prise le 22 avril 2021/REUTERS/Gonzalo Fuentes

* STELLANTIS, RENAULT - Les immatriculations de voitures neuves en France ont baissé de 25,38% en avril, selon les données communiquées samedi par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

* MEDIASET, VIVENDI - Les deux groupes se rapprochent d'un accord qui mettrait fin à une bataille juridique de plusieurs années après l'échec d'un accord dans la télévision payante en 2016, ont indiqué samedi des sources proches du dossier.

* VOLKSWAGEN s'attend à ce que l'approvisionnement en semi-conducteurs reste tendu pendant plusieurs mois encore, a déclaré le directeur de la marque CW à l'agence de presse allemand dpa samedi.

* KPN - L'opérateur de télécommunications néerlandais a annoncé dimanche avoir rejeté récemment deux offres de rachat "non sollicitées" d'un consortium incluant les groupes de capital-investissement EQT et Stonepeak Infrastructure Partners et du groupe financier américain KKR.