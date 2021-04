Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Eric Gaillard Carrefour est à suivre mercredi à la Bourse de Paris. Le groupe a annoncé mercredi un programme de rachat de ses propres actions pour un montant de 500 millions d'euros cette année qui témoigne de sa confiance dans le succès de son plan de redressement après un solide premier trimestre. /Photo prise le 17 février 2021/REUTERS/Eric Gaillard

* KERING a fait état mardi d'une hausse de 26% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 3,9 milliards d'euros, grâce au rebond prononcé des ventes de Gucci, sa marque vedette, et au dynamisme de son activité en Asie et aux Etats-Unis, qui a éclipsé l'effet des nouveaux confinements dus au coronavirus en Europe.

* WORLDLINE a publié mercredi un chiffre d'affaires au T1 en légère baisse à 1,08 milliard d'euros et a confirmé ses objectifs.

* INTERPARFUMS a fait état mercredi d'un CA au T1 en hausse de 28% a 132,6 millions d'euros.

* ROCHE a maintenu mercredi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires en 2021 après des résultats au T1 soutenus par les ventes de diagnostics du COVID-19.

* ERICSSON a fait état mercredi d'un bénéfice courant au T1 supérieur aux attentes grâce aux ventes d'équipements pour la 5G.

* ASML a fait état mercredi d'un bénéfice net au T1 supérieur aux attentes et a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel.

* HANDELSBANKEN a publié mercredi un bénéfice net au T1 meilleur qu'attendu, son portefeuilles de créances continuant de bien résister à la crise sanitaire.

* AKZO NOBEL a annoncé mercredi un bénéfice courant au T1 en hausse de 43% grâce à une reprise de la demande en Asie.

* SOMFY a annoncé mardi un chiffre d'affaires au T1 à 375,7 millions d'euros, en augmentation de 29,0% en termes réels et de 28,7% à données comparables sur un an. Le groupe a présenté parallèlement un projet de modification de sa gouvernance avec la dissociation des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.

* HAULOTTE GROUP a publié mardi un chiffre d'affaires du T1 de 106 millions d'euros, en baisse de 18% sur un an, en soulignant des difficultés d'approvisionnement de certains composants et des tensions constatées sur la chaîne logistique.

* ZALANDO a annoncé mardi un chiffre d'affaires en hausse de 46% à 48% au premier trimestre, les mesures de confinement ayant favorisé les ventes en ligne.

* AIR FRANCE-KLM - HSBC relève sa recommandation à "conserver" contre "alléger".

(Patrick Vignal)