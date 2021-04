Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* ASTRAZENECA/BIONTECH - La Haute autorité de santé (HAS) va recommander vendredi que les Français âgés de moins de 55 ans s'étant vu administrer une première dose du vaccin contre le coronavirus produit par AstraZeneca reçoivent un vaccin ARN pour leur deuxième dose, a-t-on appris jeudi de deux personnes au fait du projet. Deux vaccins ARN, celui de Pfizer et BionNTech et celui de Moderna, sont pour l'heure autorisés en France.