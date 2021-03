Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* ASTRAZENECA a annoncé jeudi qu'une nouvelle analyse de ses essais américains montrait que son vaccin contre le COVID-19 était efficace à 76% pour la prévention des symptômes de la maladie.

* SCOR - Le groupe mutualiste d'assurance Covéa a annoncé mercredi avoir déposé plainte auprès du Parquet national financier, pour le compte de Scor, à l'encontre du PDG du réassureur français, Denis Kessler, pour manipulation de cours et abus de biens sociaux.

* VOLTALIA a annoncé jeudi un bénéfice net part du groupe annuel en hausse à 7,9 millions d'euros contre 4,6 millions d'euros un an plus tôt et a confirmé ses objectifs financiers pour 2021.

* TIKEHAU CAPITAL a annoncé jeudi avoir placé avec succès une émission obligataire durable inaugurale de 500 millions d'euros avec une maturité de 8 ans et un coupon de 1,625%, la première émission de ce type dans l'industrie de la gestion d'actifs.

* DANONE - Jefferies abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance".

* VINCI - Deutsche Bank entame son suivi de la valeur avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours à 101 euros