Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* BOUYGUES va ramener de 6,35% à 3,12% sa participation au capital d'ALSTOM dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs de 12 millions d'actions, a annoncé mardi le groupe de BTP, de médias et de télécoms.

* CREDIT SUISSE a fait appel à une agence de recouvrement pour récupérer un prêt relais d'environ 140 millions de dollars (117,9 millions d'euros) accordé à une filiale de Greensill en Australie, ont rapporté deux sources proches du dossier à Reuters.

* INDITEX - Le propriétaire de la marque de prêt-à-porter Zara a fait état mercredi d'une chute de 70% de son résultat net en 2020, à 1,1 milliard d'euros, sous l'effet de la baisse de la demande liée à la pandémie de coronavirus.

* ADIDAS a dit prévoir un net rebond de ses ventes en 2021, en particulier en Chine, dans le reste de l'Asie et en Amérique latine, même si son résultat opérationnel sera affecté par des coûts associés à la cession de sa marque Reebok.

* ROTHSCHILD & CO a publié mardi un résultat d'exploitation en baisse de 16% à 374 millions d'euros et un résultat net part du groupe, incluant les éléments exceptionnels, en baisse à 161 millions d'euros (-34%).

* SALVATORE FERRAGAMO, qui a accusé une perte d'exploitation en 2020, une première depuis son introduction en Bourse à Milan il y a dix ans, en raison de la pandémie, a annoncé mardi que ses ventes avaient augmenté depuis le début d'année grâce à la Chine et au commerce en ligne.

* MONCLER - L'actionnaire Ruffini Partecipazioni, le véhicule d'investissement de l'administrateur délégué de Moncler, Remo Ruffini, a annoncé mercredi avoir placé l'équivalent de 3,2% de sa participation auprès d'investisseurs institutionnels via une procédure accélérée de construction d'un livre d'ordres. Le montant de l'opération atteint 400,2 millions d'euros.

* GEBERIT - Le groupe suisse de matériaux de construction a prévenu mercredi, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, que les incertitudes entourant la pandémie de coronavirus l'empêchait de fournir des prévisions pour 2021.

* MAUREL ET PROM a accusé en 2020 une perte nette de 592 millions de dollars contre un bénéfice de 35 millions un an plus tôt.

(Laetitia Volga et Blandine Hénault)