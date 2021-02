Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* AIRBUS - Le groupe d'aéronautique et de défense a déclaré jeudi viser un résultat opérationnel ajusté de deux milliards d'euros en 2021 après avoir vu ses résultats lourdement impactés l'an dernier par la pandémie de coronavirus.

* AIR FRANCE-KLM a averti jeudi que le maintien des mesures de confinement face à la crise sanitaire du coronavirus allaient creuser ses pertes après celles de 7,1 milliards d'euros enregistrées en 2020 et il a reporté un objectif clé de rentabilité à moyen terme.

* ORANGE est parvenu à enregistrer une légère hausse de son chiffre d'affaires en 2020, en dépit d'un recul sur le quatrième trimestre et de l'impact de la crise du coronavirus sur ses activités de roaming et de ventes d'équipements.

* BOUYGUES - Martin Bouygues a cédé la direction générale de Bouygues à Olivier Roussat mais continuera d'exercer les fonctions de président, a annoncé le groupe jeudi à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, marqués par une baisse du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel sur fond de pandémie de coronavirus, malgré un net redressement au second semestre.

* CARREFOUR, après une croissance record en 2020, a présenté jeudi de nouveaux objectifs d'économies et de génération de trésorerie qui illustrent selon lui sa confiance dans le succès de sa stratégie.

* EDF a publié jeudi des résultats annuels en net repli, marqués par la baisse de la consommation d'électricité et de la production nucléaire liés au coronavirus, mais a fait savoir que son Ebitda devrait enregistrer une hausse d'au moins 5% environ cette année.

* NESTLÉ a dit jeudi viser la poursuite de la croissance de ses ventes en organique cette année après avoir surperformé ses concurrents l'an dernier.

* CREDIT SUISSE a publié jeudi un bénéfice net annuel en baisse de 22%, une importante charge pour frais juridiques ayant plombé la deuxième banque suisse au dernier trimestre.

* PLASTIC OMNIUM a renoué avec le profit au second semestre 2020 grâce au rebond de la demande automobile mondiale. L'équipementier a publié un bénéfice net de 152 millions d'euros pour les six derniers mois de l'année contre une perte nette de 404 millions au premier semestre.

* CAPGEMINI s'est dit mercredi prudemment optimiste pour l'année, espérant récolter pleinement les fruits de l'acquisition d'Altran et de l'accélération de la transformation digitale, après avoir publié des résultats supérieurs aux prévisions pour 2020.

* KLEPIERRE a fait état mercredi d'une baisse de 25% de ses revenus locatifs nets annuels, les restrictions liées à la pandémie de coronavirus en France et en Europe ayant entraîné la fermeture de nombreux magasins.

* VALLOUREC a publié mercredi une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultats brut d'exploitation pour 2020 et a dit s'attendre à ce que l'activité pétrolière et gazière reste "globalement faible" cette année.

* ADP a publié des résultats annuels lourdement impactés par la pandémie de COVID-19 avec une baisse de chiffre d'affaires de 54,5% à 2,14 milliards d'euros et une perte nette (part du groupe) de 1,17 milliard d'euros.

