Les vaccins injectables efficaces contre les formes graves de Covid, mais n’empêchent ni l’infection ni la maladie

Comme ils sont injectés à travers la peau, les vaccins anti-Covid actuels génèrent des anticorps dans le sang mais très peu dans les muqueuses respiratoires, qui sont la porte d'entrée et de sortie du virus.

Malgré plus de 100 millions d’injections et plus de 50 millions de personnes présentant un schéma vaccinal complet – ce qui place la France parmi les meilleurs pays au monde en termes de couverture vaccinale –, l’épidémie de Covid-19 repart. Même des gens vaccinés tombent malades et peuvent se retrouver cloués au lit par le virus, nourrissant immanquablement la thèse selon laquelle les vaccins seraient inutiles. Ce qui est totalement faux.

Les vaccins actuellement autorisés en France contre le Covid-19 évitent le développement de formes graves, mais n’empêchent pas d’être infecté, de tomber malade, ni de transmettre le virus. La raison principale tient au fait qu’il s’agit à chaque fois de vaccins injectables, administrés par aiguille à travers la peau. Cecil Czerkinsky, vaccinologue directeur de recherche émérite à l'Inserm et basé à l’Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire du CNRS, souligne que « quand vous injectez un vaccin, les anticorps apparaissent dans le sang et les poumons, mais très peu dans la muqueuse naso-pharyngée, c'est-à-dire le nez et la gorge ».

