Les usines françaises de Lactalis pointées du doigt pour des «manquements» aux règles d’hygiène

Un pavé dans la mare de Lactalis. Le média d’investigation Disclose a révélé mardi 24 octobre «des manquements et des pratiques douteuses au sein des usines françaises du groupe», après avoir obtenu des «rapports d’inspection issus de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) [concernant] 33 usines». Des manquements aux règles d’hygiène et aux procédures de contrôle sont notamment pointés du doigt.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]