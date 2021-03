Les usines espagnoles de Renault vont faire le plein de productions hybrides

Le constructeur automobile au losange fera de l'Espagne son principal centre pour les modèles hybrides E-TECH dans le cadre de sa stratégie visant à réduire ses coûts et à améliorer ses marges. Luca de Meo l'a annoncé lors de la présentation de son plan industriel pour le pays, dans l'usine de Palencia, ce 23 mars.

Cinq nouveaux modèles

Renault produit actuellement trois modèles de véhicules (Captur, Kadjar et Megane) dans ses usines de Palencia et de Valladolid, situées dans le nord-ouest de l'Espagne. En 2024, l'usine de Palencia produira trois nouveaux véhicules sur les segments C et D (dont des SUV) entre 2022 et 2024, celle de Valladolid deux nouveaux sur le segment B. Une nouvelle famille de moteurs hybrides sera assemblée à Valladolid en 2023. Deux nouveaux modèles de boites de vitesse sortiront des lignes de production de Séville à partir de 2022. Un plan "ambitieux" selon Luca de Meo qui ne va pas seulement pérenniser les sites industriels espagnols, selon Luca de Meo, mais les faire basculer vers les mobilités hybrides.

Avec Reuters (Joan Faus; version française Claude Chendjou)