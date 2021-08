Les universités françaises se maintiennent dans le classement de Shanghai

15 jours gratuits et sans engagement

Pas de révolution dans le millésime 2021 du classement de Shanghai. Avec quatre établissements dans le top 100 de cette évaluation des meilleures universités du monde, la France maintient sa position de l’année précédente. A égalité avec l’Allemagne et le Canada, elle est loin derrière les Etats-Unis, qui en comptent 40, le Royaume-Uni (8), la Chine et l’Australie (7) et la Suisse (5).