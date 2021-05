Les trois piliers de la nouvelle stratégie nationale dans le cloud

Le gouvernement, représenté par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, et Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, a dévoilé, ce 17 mai, la nouvelle stratégie nationale dans le cloud. Le maitre mot de cette stratégie : cloud de confiance. Un projet en développement depuis deux ans par l’Etat, les filières de cloud et de sécurité, et les entreprises utilisatrices représentées notamment par le Cigref, qui regroupe plus de 150 grandes entreprises et organismes français.