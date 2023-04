Les trois grandes forces de Taïwan dans les semi-conducteurs

A première vue, Taïwan n’est qu’un fournisseur mineur de semi-conducteurs, avec 7% du marché mondial en 2022, loin derrière les Etats-Unis (58%) et la Corée du Sud (19%), selon les chiffres communiqués à L’Usine Nouvelle par le cabinet TechInsights. Mais cette lecture n’offre qu’une vue partielle. Pour mesurer la vraie puissance de ce petit Etat asiatique dans le secteur, il faut examiner l’écosystème de semi-conducteurs dans sa globalité: les concepteurs de circuits intégrés sur le modèle fabless, les fournisseurs de matériaux et d’équipements de production, les éditeurs de logiciels de CAO, les acteurs intégrés maîtrisant à la fois la conception et la fabrication, les fondeurs de puces (sorte de sous-traitants fabriquant les circuits conçus par leurs clients), et les prestataires de services de test, d’assemblage et d’encapsulation, l’étape ultime avant la livraison des composants aux clients.

