Les trois craintes de l’industrie papetière pour 2023

Particulièrement résiliente lors de la pandémie, l’industrie papetière française peut compter sur ses produits pour rester incontournable. Que cela soit dans le domaine de l’hygiène, des emballages –dont la demande ne cesse de croître- ou encore du loisir et l’enseignement avec les papiers graphiques, les entreprises du papier-carton préparent l’avenir. L’année a beau avoir été fortement chahutée par la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, Philippe Adhémar, président de Copacel, l’organisation professionnelle qui regroupe les fabricants de pâte, papier et carton, est confiant. «L’industrie papetière n’a pas investi de la sorte depuis 30 ans», assure le représentant, faisant référence aux annonces des derniers mois comme celle de Norske Skog à Golbey (Vosges), du groupe Gascogne à Mimizan (Landes), de VPK à Alizay (Eure)…

[...]