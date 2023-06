Les très hautes cadences séduisent encore les industriels des boissons

Quel paradoxe … À l’heure où les plastiques sont sous le feu des critiques et que le verre se réinvite dans la course soutenu par des réglementations qui veulent donner davantage de place au réemploi, la bouteille en polyéthylène téréphtalate (PET) vit ses heures de gloire. C’est, en tout cas, ce que laisse apparaître le succès commercial de l’ErgoBloc, l’un des « combis » les plus rapides au monde. Développé par Krones il y a une quinzaine d’années, ce système permettant, sur un seul et même bâti, de souffler une bouteille PET, de la remplir, de l’étiqueter et de la boucher, se vend très bien. Surtout sa dernière version, la « L », présentée à Drinktec, le salon international des boissons, en septembre dernier à Munich (Allemagne). Quelque trente exemplaires de ce monobloc capable de produire quelque 100 000 bouteilles de PET ou rPET de 0,5 litre à l’heure - un record pour cette catégorie de machines - ont été, en effet, commercialisés depuis la fin de la manifestation dont six à des clients du Moyen-Orient. Pour rappel, 100 000 bouteilles à l’heure équivalent à une production de 2,4 millions de cols par jour ou de 876 millions par an pour une ligne qui, comme souvent dans les boissons, tourne en 24/7. Le constructeur allemand met en avant, outre sa productivité, sa sobriété énergétique.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]