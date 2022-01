Les travaux qui attendent Christel Heydemann, la nouvelle directrice générale d'Orange

© Orange Orange fait face à de profondes mutations, notamment avec l'arrivée des Gafam.

En un peu plus de dix ans à la tête d’Orange, Stéphane Richard aura d’autant plus laissé sa marque sur l’opérateur, qu’il y cumulait les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général. A la veille des années 2010, son arrivée intervient en pleine crise, après plusieurs suicides de salariés qui ont marqué l’opinion publique. Sans oublier qu’au début des années 2000, Orange – qui s’appelait encore France Télécom – s'était trouvé dans une situation financière ultra-délicate en raison d’un endettement élevé… pour pouvoir acquérir Orange justement.

Ces deux crises ont laissé des traces dans l’entreprise, où le climat social et la dette sont surveillés de très près. Des réalités que le duo qui va succéder à Stéphane Richard – dont la nouvelle directrice générale Christel Heydemann, nommée officiellement vendredi 28 janvier et dont les fonctions débuteront le 4 avril – va devoir garder à l’esprit pour relever les défis qui attendent le mastodonte Orange, présent dans 26 pays, fort de 142 000 salariés et 259 millions de clients.

