Les transformations d’aujourd’hui accélèreront la croissance de l’industrie de demain !

Pour les industriels, les deux dernières années se sont révélées particulièrement disruptives. Les tensions entourant les ventes se sont ajoutées aux pénuries des semi-conducteurs et des matériaux. Les chaînes d'approvisionnement se sont grippées.

La pandémie, à laquelle vient s’ajouter aujourd’hui une instabilité géopolitique en Europe, a conduit à de profonds bouleversements sanitaires, économiques, sociaux et environnementaux. Le phénomène est amplifié à présent par la hausse des cours de l’énergie qui impacte l’ensemble des économies. Le contexte met en lumière les limites de la mondialisation et de l’organisation de la chaîne de valeur.

Une étude mondiale déclinée à l’échelle française

Le nouveau paradigme qui émerge génère un bouleversement des business models. Il remodèle l’organisation des entreprises. Une course à la survie, à la taille, aux talents et à l’innovation s’est engagée.

Il souligne aussi la nécessité de renforcer les liens entre les géants de l’industrie et les PME pour basculer vers l’Industrie 4.0, à savoir l’émergence d’une technologie connectée et intelligente au service de la transformation digitale des entreprises de l’industrie. Le succès de la réindustrialisation attendue passera par une nécessaire logique des filières et de responsabilité collective.

Afin de cerner les nouvelles perspectives qui se dessinent et leurs impacts, le cabinet Accenture a mené une étude1 auprès de 1150 dirigeants à travers le monde, dont 54 entreprises françaises. Les équipementiers automobiles, les fabricants d’électroménager et de matériel ont notamment été interrogés. Parmi les indicateurs observés, la démarche s’est focalisée sur les pratiques actuelles, le pilotage des investissements et le développement de nouveaux services créateurs de valeur. Le management a retenu aussi l’attention.

Résilience, rebond et accélération

Les conclusions de l’enquête font apparaître une volonté de transformation basée sur la résilience, le rebond et l’accélération. Si l’industrie française se distingue par sa profitabilité et sa compréhension fine des enjeux, le challenge repose davantage sur sa capacité à intégrer les nouvelles technologies décarbonées et digitales. Après des phases d’expérimentation, le déploiement à l’échelle de l’entreprise demeure également trop souvent timide, voire timoré.

Pour apporter collectivement de la valeur ajoutée à la chaine de valeur, la stratégie de croissance suppose par ailleurs de décloisonner les organisations et de partager la donnée.

En France, si les entreprises se distinguent en matière de formation continue des salariés, elles doivent pour la plupart encore renforcer leur marque employeur et lutter contre un conservatisme culturel des compétences. Seuls 30 % des entreprises industrielles interrogées disposeraient de process relatifs à la transmission des savoirs.

Le changement des mentalités, l’ouverture à de nouvelles compétences et à de nouveaux profils – via l’inclusion, la diversité, la féminisation – doit s’effectuer en préservant le chiffre d’affaires, les marges et le cœur d’activité de chaque industrie. La rentabilité dégagée devra s’orienter vers les innovations, les process, les matériaux, les produits, les talents de demain et d’après-demain. Les entreprises les plus performantes se démarquent d’ores et déjà par l’efficacité et l’efficience de leur culture d’intégration. Face à ces leaders, l’étude réalisée par Accenture révèle le chemin à parcourir par les entreprises françaises.

L’orientation suppose également de transformer les partenariats de façade ou d’intention en approche structurée. Seule une philosophie audacieuse et connectée permettra d’atteindre une taille critique, de créer des synergies et de dégager des marges suffisantes pour investir dans des produits évolutifs (grâce aux mises à jour) ou d’insuffler de nouvelles expériences aux consommateurs, à l’image de Tesla dans la mobilité. Les entreprises industrielles françaises sont légèrement en retrait d’une dizaine de points sur ce domaine par rapport aux entreprises leaders du secteur.

Un leadership affirmé et des investissements appropriés

Pour l’industrie, les clés de la réussite de demain reposent sur deux axes majeurs : d’une part être clair avec le top management dans les choix retenus, d’autre part allouer toutes les ressources nécessaires à l’échelle de l’entreprise. Seules 22 % des entreprises françaises ayant participé à cette étude affirment avoir une ambition claire, communiquée par les leaders contre 70 % des entreprises leaders dans le monde.

Déterminer et affirmer une vision permettra de mobiliser les capitaux et de répondre aux attentes du marché. Le rachat de Bombardier Transport par Alstom, l’acquisition d’Hella par Faurecia ou encore d’Aveva par Schneider Electric, constituent autant d’exemples des transformations à l’œuvre. Il est également important que ces stratégies soient incarnées : Jean-Pascal Tricoire de Schneider Electric, Henri Poupart-Lafarge d’Alstom ou encore Patrick Koller à la tête de Faurecia, traduisent cette capacité à gagner en efficacité pour accélérer le développement digital, la capacité d’innovation et de service.

Lorsqu’il s’agit de s’inscrire dans le jeu de la compétition internationale industrielle, l’expertise est devenue encore plus fondamentale. Elle doit tenir compte des nouvelles tendances structurantes en faveur d’une économie plus responsable, durable et circulaire. Ces tendances conduisent en effet à revisiter les produits et les services, à adapter les supply chain ou bien encore les achats.

Apporter une expérience plus qu’un produit

L’essor des nouvelles technologies à l’image du concept de digital twin (ou jumeau numérique) promet déjà de réinventer la R&D. L’évolution est propulsée par l’intelligence artificielle, le cloud et la data, mais également par la réglementation qui amène toute une filière à réduire son empreinte carbone.

Dans ce contexte mouvant, la chaine de valeur et de relations avec les consommateurs et les partenaires est appelée à être repensée. L’évolution suppose d’apporter des solutions innovantes, porteuses d’une expérience de marque nouvelle. La transformation sous-entend non seulement de réinventer les produits, mais aussi de redéfinir les approches commerciales dans une dimension de service et d’économie circulaire à même de soutenir la croissance de l’industrie de demain.

Contenu proposé par ACCENTURE