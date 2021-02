Les terres excavées non dangereuses se cherchent encore un avenir

Le devenir des terres excavées non dangereuses, question insoluble ? Pas forcément, répondent la branche BTP de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) et le Syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage (Seddre). Par l’intermédiaire des bureaux d’études qu’elles ont retenus, les deux organisations professionnelles viennent d’accorder les premiers labels Recyterre aux sociétés Verdipole, à Santes (Nord), et à l’un des sites de l’entreprise générale de construction Brézillon, à Longueuil-Sainte-Marie (Oise).