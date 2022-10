Les tentatives de démondialisation de l’industrie des puces sont vaines, estime un analyste

Les plans Chips Act des Etats-Unis et de l’Union européenne continuent de susciter le scepticisme des experts. Ils visent à réduire la dépendance vis-à-vis de l’Asie et rééquilibrer la chaine logistique en favorisant le retour de la production sur les territoires américain et européen. Ce qui donne l’impression de vouloir démondialiser cette industrie considérée désormais comme stratégique par toutes les puissances industrielles.

La principale critique des experts vis-à-vis de ces politiques est que l’industrie des semi-conducteurs est par nature globale.

