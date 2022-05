Plastiques & Caoutchoucs Magazine. - L’Afipeb alerte sur les tensions que connaît le marché du PSE. Quelle est aujourd’hui la situation ?



Amaury Omnès. - En matière de prix, nous sommes aujourd'hui, selon les indices de référence, à un niveau 40 % supérieur à celui du record historique que nous avons connu en mai 2021 ! Autrement dit, le PSE, deuxième isolant le plus utilisé en France, a essuyé une hausse de prix de 100 % en 2021 et de 40 % en 2022. Suite aux tensions liées à la crise sanitaire et économique qui a suivi, le secteur de la construction connait une pénurie inédite de matière première liée au conflit entre l’Ukraine et la Russie, entraînant une nouvelle envolée des prix des matériaux et la dégradation des délais de livraison.

L’inflation des prix s’explique en partie par des raisons structurelles avec la hausse des cours du gaz, du pétrole et des coûts de transport. Par ailleurs, les capacités de production ont légèrement baissé en Europe, marché sur lequel s’approvisionnent traditionnellement les transformateurs hexagonaux, alors que la demande augmente fortement dans de nombreux pays européens sous le double effet de la reprise post-Covid et de l’accélération du marché de l’isolation suite aux politiques volontaristes.



Quelles sont les conséquences sur le terrain ?

On ne trouve pas de contrats à long terme assortis de volumes garantis dans l’industrie du bâtiment. Tous les transformateurs sont donc soumis à des quotas par les producteurs de matières, ce qui contribue à l’inflation. La dégradation de la disponibilité de la matière première, associée à la vague Covid actuelle, entraînent une perturbation des plannings de fabrication et impactent la productivité des usines de transformation du polystyrène en panneaux isolants. Depuis quelques semaines, les délais de livraison se sont ainsi fortement allongés : plus d’un mois contre quatre à dix jours habituellement.



Quelles sont les perspectives à moyen terme ?

Nous devons isoler chaque année en France entre 600 000 et 700 000 logements pour répondre aux objectifs de l’Accord de Paris et du Green Deal européen. La demande va donc rester très forte. Nous manquons tout de même de visibilité. Des producteurs ont annoncé la mise en production de lignes supplémentaires, mais pas avant 2023. Il devrait y avoir un peu plus de disponibilité de styrène cet été, en provenance des États-Unis. Mais demeurera la question des additifs (agents ignifugeants, pentane ou encore graphite pour le PS gris) qui sont également en tension. En outre, nous avions la chance d’avoir un marché européen pour le PSE. La tentation d’en faire venir des États-Unis est forte, mais avec les coûts de transport actuels, cela va encore contribuer à l’inflation.

Nous espérons donc que l’augmentation des capacités de production en Europe, la disponibilité croissante de résine recyclée et le développement du PSE biosourcé pourra répondre à la demande globale du marché ainsi qu’à son besoin de décarbonation, le tout dans une équation économique satisfaisante.



Le recours au recyclé et au biosourcé fait donc partie de la solution...

Effectivement, mais les quantités disponibles restent limitées. Avant même la crise, quasiment tout le PSE recyclé disponible était utilisé. La mise en place de la REP Bâtiment en 2023 devrait permettre d’en augmenter la disponibilité, grâce au développement de la collecte financée par l’écocontribution.

Issu de déchets végétaux, le PSE biosourcé est aujourd'hui plus accessible qu’il y a encore 18 mois. Mais la filière a encore besoin de se structurer. Entrée en vigueur début 2022, la réglementation énergétique 2020 (RE 2020) va encourager son usage. Et encore plus à partir de 2025 où l’impact carbone des matériaux y sera davantage pris en compte. Le PSE biosourcé devrait donc trouver sa place d’ici à trois ans. D’autant, qu’en tous cas en théorie, il n’est pas soumis aux variations de prix du pétrole.