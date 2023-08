Les tensions en mer Noire poussent les coûts d'assurance à la hausse pour la Russie-traders

Une prime de "risque de guerre" s'est ajoutée aux primes d'assurance habituelles pour les pétroliers l'année dernière, après le début de l'invasion de l'Ukraine.

Les actions militaires dans la zone des ports russes et ukrainiens de la mer Noire se sont intensifiées depuis l'échec de l'accord d'exportation de céréales à la mi-juillet.

Récemment, la Russie a signalé plusieurs attaques dans ses ports de la mer Noire, qui n'ont pas affecté les chargements de pétrole provenant de la région, mais le risque que les attaques finissent par avoir un impact augmente, selon les traders.

La prime de risque de guerre est passée d'environ 1% du coût de la cargaison à quelque 1,20-1,25%, selon les négociants.

Cette augmentation signifie que chaque voyage coûtera 200.000 dollars de plus par pétrolier Suezmax (pouvant transporter de 120.000 à 200.000 tonnes) si le pétrole russe est à destination de l'Inde. L'augmentation de la prime signifie que le coût global de la prime s'élèvera à près d'un million de dollars.

Bien que la somme ne soit pas énorme, elle s'ajoute aux coûts globaux d'exportation du pétrole russe, qui ont grimpé en flèche depuis février 2022 en raison des sanctions.

Au plus fort de la crise, les entreprises russes payaient jusqu'à 20 millions de dollars par pétrolier en frais d'assurance, de transport et de fret, soit plus d'un tiers de la valeur de chaque cargaison.

Les opérateurs ont ajouté que l'augmentation des primes concernait principalement les cargaisons transportant du pétrole et des produits raffinés russes, tandis que la prime pour les cargaisons d'origine kazakhe est restée stable, autour de 1%.

"Les volumes en provenance de Russie sont associés à des risques plus élevés que les autres, mais la situation actuelle donne aux assureurs de nombreuses raisons d'augmenter les prix pour tous ceux qui opèrent dans les ports russes de la mer Noire", a déclaré l'un des traders.

Les négociants en céréales ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité des expéditions de céréales et la hausse de la prime de risque de guerre pour les pétroliers montre que ces inquiétudes se sont étendues à d'autres marchés.

Les chargements de pétrole brut en provenance des terminaux Novorossiisk et CPC de la mer Noire représentent environ 2% de l'offre mondiale. Les exportations de produits pétroliers à partir des ports russes de la mer Noire s'élèvent à environ 4 millions de tonnes par an.

(Reportage bureau de Moscou, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)