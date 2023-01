Les technologies vertes, une industrie de 630 milliards de dollars par an en 2030 à reconquérir

Comme une ponctuation à la sortie du premier rapport «Energy Technology Perspectives 2023» de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) le 12 janvier 2023, le groupe minier suédois LKAB a annoncé avoir identifié dans le Grand nord suédois un immense gisement de terres rares, ces métaux indispensables à l’industrie électronique et à la transition énergétique. Si ce gisement, qui recèlerait plus d'un million de tonnes de métaux, ne suffirait pas à rendre l’Europe autonome dans le domaine de l’extraction et du raffinage de ces matériaux critiques, il permettrait à la Suède de s’immiscer dans un des trop nombreux secteurs industriels des technologies pour les énergies vertes dominés par la Chine, sur un marché mondial en plein boom.

