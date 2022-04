Les syndicats d'Amazon en France unis pour réclamer des hausses de salaires

Jeudi 14 avril, syndicats et direction d'Amazon France doivent se rencontrer pour la dernière réunion prévue des négociations annuelles obligatoires (NAO). Celle-ci devrait se dérouler dans un cadre d'autant plus tendu que les organisations syndicales représentatives (CFDT, SUD, CGT, CAT et CFE-CGC) ont lancé un mouvement de grève.

Huit sites logistiques touchés

