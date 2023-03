Les stratégies des géants de l'agroalimentaire dans l'agriculture régénératrice

Pour les groupes agroalimentaires, des programmes d’agriculture régénératrice plus ou moins ambitieux

Ils s'appellent Nestlé, Danone, McCain ou encore Mondelez - la liste est non exhaustive. Tous ont élaboré des programmes d'agriculture régénératrice en direction des producteurs français. Leur objectif : engager une transition chez les agriculteurs qui les approvisionnent, pour assurer les rendements dans la durée ou diminuer leur empreinte carbone. Nous passons en vue les stratégies mises en oeuvre, plus ou moins ambitieuses, les obstacles à relever et les limites de ces pratiques.