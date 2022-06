Les start-up tricolores de la cyber attirent les investisseurs, l’EPR d’Olkiluoto 3 déjà à l’arrêt : le Top/Flop de la semaine

Top : Record des levées de fond des start-up de la cyber en France

Les start-up françaises de la cybersécurité surfent sur une bonne dynamique. En un an, le montant cumulé des levées de fonds de ces pépites a explosé : il a atteint 630 millions d'euros au terme des douze derniers mois, contre « seulement » 100 millions d'euros l'année précédente.

Flop : L’EPR finlandais d’Olkiluoto 3 déjà à l’arrêt

Il n’aura pas produit longtemps. L’EPR finlandais d’Olkiluoto 3 (OL3) avait démarré en décembre 2021 et produit ses premiers mégawattheures en mars 2022. Las. En raison de la présence de «corps étrangers» dans le générateur de vapeur, la production de l’Olkiluoto 3 est à l’arrêt « pour un peu plus d’un mois », a annoncé TVO, exploitant de la centrale. De quoi retarder encore ce projet et en augmenter le coût.