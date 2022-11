Les start-up industrielles se déploient en France, WeeeCycling récupère les métaux critiques… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Qui sont les 18 lauréats de l'appel à projets «Première usine»?

Les ministres délégués à l'industrie Roland Lescure et au numérique Jean-Noël Barrot ont présenté le 24 novembre les lauréats de l'appel à projets «Première usine», lancé en janvier dans le cadre de France 2030 et du plan de soutien au passage à l'échelle des start-up industrielles. Dans la santé, l’agroalimentaire, l’aérospatiale ou encore la mobilité, 18 start-up et PME vont bénéficier d’une subvention pour un premier site industriel ou la création d’une ligne destinée à une production innovante, en rupture de leur activité existante. Découvrez quels sont les heureux élus.

Un accompagnement pour les PME et ETI en matière de cybersécurité

Le gouvernement prévoit pour 2023 une nouvelle enveloppe de 30 millions d'euros pour financer un nouvel ensemble de mesures de cybersécurité, a annoncé mercredi 16 novembre le ministre délégué à la Transition numérique, Jean-Noël Barrot, lors de sa venue à la semaine européenne de la cybersécurité, à Rennes. Ce nouveau volet du plan cybersécurité comprend l’activation d’un «bouclier cyber» à destination de 750 PME et ETI, les plus visées en matière d’attaques aux rançongiciels d’après l’Anssi.

La pépite Hive s’associe à l’Inria pour perfectionner son cloud

Pour perfectionner son concept de cloud décentralisé exploitant les capacités inutilisées des ordinateurs des utilisateurs, la pépite cannoise Hive noue un partenariat stratégique de R&D avec l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria). Les premiers résultats de cette collaboration sont attendus au début de 2024.

WeeeCycling investit pour récupérer les métaux des déchets électroniques

Pour améliorer la résilience des chaînes d’approvisionnement de l’industrie française en métaux critiques, la société WeeeCycling va investir 20 millions d’euros à Tourville-les-Ifs, près de Fécamp (Seine-Maritime), pour y accroître ses capacités de production de métaux critiques (platinoïdes, argent, cuivre, or) à partir de déchets électroniques.

Agen fait le choix du solaire photovoltaïque pour s'éclairer

D’ici 2026, l’agglomération d’Agen (Lot-et-Garonne) va remplacer 7 000 de ses 19 000 lampadaires par 6 000 candélabres photovoltaïques, produits par l’entreprise Fonroche Lighting. L’investissement est estimé à 11 millions d’euros.

20 millions d’euros pour la construction d’un cargo à voiles décarboné

La jeune société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) Windcoop, basée à Lorient (Morbihan), fera construire à partir de 2023 un cargo à voiles long de 89 mètres qui pourra prendre à son bord une centaine de conteneurs, soit 1 400 tonnes de fret. L’ambition : que ce porte-conteneur décarboné puisse effectuer deux ans plus tard des traversées régulières entre l’île de Madagascar et le port de Marseille (Bouches-du-Rhône). Le coût de l’entreprise est estimé à 20 millions d’euros.

Bosch mise sur le quantique pour se débarrasser des terres rares

Dans le cadre d'un vaste plan d'investissement de 10 milliards d'euros dans le numérique et la connectivité, l’équipementier automobile Bosh va étudier le potentiel du calcul quantique pour réduire l’utilisation de terres rares dans les véhicules électriques, en partenariat avec IBM.