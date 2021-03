Les spécialistes français du diagnostic mettent en garde contre les autotests Covid-19

Carrefour en a déjà fait la publicité. Jeudi 18 mars, au lendemain des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) concernant l'usage des autotests antigéniques Covid-19 sur prélèvement nasal pour les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans, le géant de la grande distribution publiait sur Twitter une photo du produit (chinois) qu'il comptait installer dans ses rayons... et ce malgré le fait qu'il ne soit pas officiellement autorisé. Un problème selon les fabricants français de tests antigéniques, qui estiment que pour assurer une fiabilité maximum, le prélèvement doit continuer à être effectué par des professionnels.