Les sous-traitants de l'aéronautique Nexteam Group et Ventana annoncent leur rapprochement

Nouvel épisode de consolidation au sein de la filière aéronautique française. Face à la tourmente qui secoue l'ensemble de l'industrie, les grandes manœuvres sont lancées. Deux sous-traitants de rang 1, Nexteam Group et le groupe Ventana, viennent d'annoncer leur rapprochement. « L'objectif est de nous donner les moyens de participer à la relance », explique Frédéric Gentilin, directeur général délégué de Nexteam Group. Ensemble, les deux sous-traitants totalisent 22 sites de production, une présence industrielle dans huit pays (France, Portugal, Autriche, Suède, Pologne, Roumanie, Maroc et Tunisie) et affichent des complémentarités de métiers et de marchés.