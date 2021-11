Les sorties du secteur technologique au plus haut depuis juin, selon BofA

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DANIEL BECERRIL Les valeurs du secteur des hautes technologies viennent de subir les plus importantes sorties de capitaux depuis juin dans un contexte marqué par une inflation élevée et la perspective d'une remontée des taux d'intérêt, montre vendredi l'étude hebdomadaire de BofA. /Photo d'archives/REUTERS/Daniel Becerril

Les "techs", qui ont été ces dernières années l'un des compartiments boursiers les plus favorisés par la faiblesse historique des taux d'intérêt, affichent des retraits de 1,6 milliard de dollars sur la semaine à mercredi selon cette enquête sur les flux hebdomadaires, basée sur des données d'EPFR.

Les bons du Trésor américain, eux, ont bénéficié au contraire des entrées les plus importantes depuis trois mois, à hauteur de deux milliards de dollars.

Les investisseurs ont aussi puisé 22,8 milliards de dollars dans la partie "cash" de leurs portefeuilles, pour investir 17,5 milliards dans les actions et 15,5 milliards dans les obligations.

"Des chocs de taux accompagnés de volatilité et d'attaques spéculatives visant les erreurs de politique monétaire des banques centrales constitueront le paysage d'investissement de 2022", estiment les analystes de BofA et son directeur de la stratégie d'investissement, Michael Hartnett, qui recommandent à ses clients d'investir dans le dollar américain et le pétrole.

Les clients privés de la banque américaine ont porté la part des actions dans leurs portefeuilles à un nouveau plus haut de 66% tout en ramenant celle des liquidités à 10,4%, son plus bas niveau depuis septembre 2018.

(Reportage Saikat Chatterjee, version française Marc Angrand, édité par Sophie Louet)