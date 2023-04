Les solutions digitales de ENGEL améliorent drastiquement la production de BIC

Allier productivité et rendement avec les enjeux industriels d’aujourd’hui

Depuis sa création en 1953, BIC a fortement évolué pour devenir la marque emblématique qu’elle est aujourd’hui. Animé par la passion de « créer des produits essentiels, de grande qualité, sûrs, et abordables », ce leader mondial de produits du quotidien a pour ambition de limiter leur impact sur la planète, et plus particulièrement dans le contexte économique et écologique actuel.

Mais le manque de personnel qualifié ou de communication inter-équipes s’est avéré être un frein ; ce qui les a poussés à mettre en place des solutions digitales, permettant de regrouper les connaissances et de soutenir les employés dans la production.

M. Yiannis Voultzatis, Responsable Optimisation chez BIC Violex SA

Le site de production des rasoirs à Athènes regroupe « plus de 170 machines et 190 moules, il devenait particulièrement difficile pour nos équipes d’ingénieurs process de les dépanner. Les retours de nos opérateurs n’étaient pas toujours précis », nous explique Yiannis Voultzatis, Responsable de l'optimisation des processus et des moules chez BIC.

Il était devenu nécessaire d’avoir recours à un système d'exécution de la fabrication (Manufacturing Execution System - MES) pour la surveillance du processus de moulage par injection. Objectif : diminuer les temps d'arrêt des machines, baisser les taux de rebut et répondre à la demande de production.

La surveillance du processus de moulage par injection : un vrai défi

Avant de prendre la décision de mettre en œuvre le MES TIG authentig de ENGEL, BIC essayait d'identifier les problèmes de processus sur leurs presses en utilisant des registres manuels de production, maintenus par les chefs d'équipe et les opérateurs. Cependant, en raison du grand nombre de machines, les problèmes étaient difficilement détectés et leurs résolutions étaient longues et parfois instables.

Le choix s'est porté sur le logiciel TIG authentig du groupe ENGEL, grâce à sa grande expertise dans les solutions digitales et aux nombreux avantages offerts par ce logiciel tels que :

Évaluation de 50 machines en 15 minutes,

Enregistrement de plus de 100 paramètres par machine,

Présentation de tableaux de bord synthétiques et compréhensibles par le personnel.

En savoir plus sur le logiciel d'acquisition de données machine TIG authentig.

Mise en œuvre du MES

Les machines sont regroupées en unités opérationnelles (BU), qui sont réparties dans l'ensemble des locaux de l'usine. Chaque BU exploite plus de 50 machines de moulage par injection. Outre le nombre de presses, le principal défi partait sur le fait qu’elles ont été acquises auprès de différents fabricants.

La mise en réseau du parc a donc été particulièrement complexe. Cependant, une fois cette étape aboutie, le projet a bénéficié des nombreuses années d'expérience de TIG authentig dans le domaine de l'acquisition de données, et le logiciel a totalement été adapté aux besoins des utilisateurs. Ainsi, les données nécessaires sont devenues accessibles en appuyant sur un simple bouton. Ingénieur process, opérateurs, superviseurs de moules, tous les corps ont été formés au système.

Aujourd’hui, les données de production sont enregistrées en temps réel et de nombreux indicateurs du processus peuvent être affichés. BIC a gagné énormément de temps dans la surveillance de la production en utilisant TIG authentig. En 15 minutes, le superviseur obtient un aperçu de la stabilité et de la productivité du processus de 50 machines.

Avec l'aide de TIG authentig, les problèmes liés au processus de moulage par injection ne sont plus corrigés à l'instinct, et sont aujourd’hui facilement identifiés et résolus en s’appuyant sur des données factuelles.

Les autres solutions digitales implémentées sur le parc machines

ENGEL a été le premier fournisseur à développer et proposer des solutions digitales couvrant toutes les étapes des processus de moulage par injection. À titre d’exemple, ENGEL a présenté son premier système d’assistance intelligent (iQ weight control) en 2012, avant même que les concepts d’industrie 4.0 et de digitalisation ne se généralisent. Aujourd’hui, 8 600 machines dans le monde sont équipées de ce système. iQ weight control compare la courbe de pression d'injection de chaque cycle à une courbe de référence définie au préalable ; et réagit aux facteurs externes. Les variations de la viscosité du plastique sont régulées, le poids des composants reste constant, la précision du processus est ainsi augmentée.

« Nous avons également utilisé iQ process observer sur une de nos machines de production à titre de test et travaillons en étroite collaboration avec les techniciens ENGEL et d'autres experts afin d’adapter encore ce logiciel à nos besoins. Mais nous trouvons vraiment qu'il est très utile pour nos opérateurs d'avoir une image des écarts de processus sur l'écran de la machine elle-même », nous confie le Responsable de l'optimisation des processus de BIC. « Dans l'ensemble, nous avons réduit les temps d'arrêt de nos machines et avons diminué notre taux de rebut de plus de 40 %. »

Résultats concrets sur le OEE de BIC Violex

Overall Equipment Effectiveness (OEE), en français Taux de Rendement Synthétique (TRS), est un indicateur permettant de mesurer la productivité industrielle, en prenant en compte 3 données majeures : taux de disponibilité opérationnelle, taux de performance et taux de qualité. En d’autres termes calculer son OEE ou TRS permet d’obtenir un score basé sur le temps de fabrication réellement productif. Les industriels peuvent ensuite identifier facilement les pertes, comparer les progrès et améliorer leur productivité.

Au cours des cinq dernières années d'utilisation des solutions digitales de ENGEL, l’entreprise BIC a observé une augmentation de leur OEE de 3 % et une baisse de leur taux de rebut de plus de 40 %.

« Nous pouvons dire en toute sécurité que nous sommes dans la bonne voie de l'injection 4.0. », résume fièrement Yiannis Voultzatis.

Le témoignage vidéo complet de Yiannis Voultzatis, Responsable de l'optimisation des processus et des moules chez BIC Violex SA

Contenu proposé par ENGEL France