Les SMR, nouvelle priorité nucléaire française

Partie très tard, en 2017, dans la course au mini-réacteur nucléaire modulaire ou SMR (pour «small modular reactor»), la France en fait maintenant une de ses technologies d’avenir au coeur du plan d'investissement "France 2030", présenté le 12 octobre 2021 par Emmanuel Macron. Plus sûrs, plus compacts, productibles en série dans des usines, les SMR promettent une alternative à la production d’électricité à base d’énergies fossiles. Ils pourraient aussi compléter le mix électrique français, dans un contexte d’intense électrification des usages, de l’industrie, du transport, et de développement d’une économie de l’hydrogène vert.