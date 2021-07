Les smartphones reconditionnés ont résisté à la crise en 2020... Et une marque en a profité

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Recommence Les ventes de smartphones reconditionnés ont progressé de 4% dans le monde en 2020.

La résilience du marché des smartphones reconditionnés ne se dément pas. Malgré la crise du Covid-19, les ventes sur ce marché dans le monde ont terminé 2020 avec une progression de 4%, à 142,5 millions d’unités, selon le cabinet Counterpoint. Un résultat qui contraste avec la baisse de 9% des expéditions de smartphones neufs en 2020.

"L'offre de smartphones était limitée sur le marché secondaire au premier semestre 2020. Mais il y a eu une forte augmentation, à la fois de la demande et de l'offre, au cours du second semestre 2020, explique Glen Cardoza, analyste chez Counterpoint, sur le blog du cabinet. À l'ouverture des marchés, la plupart des acteurs de la rénovation ont vu une augmentation des volumes de revente. Toutes les régions ont vu leurs volumes augmenter en glissement annuel au second semestre 2020. Si certains marchés, comme l’Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, ont mis du temps à se redresser au second semestre 2020, d'autres régions comme les États-Unis, l'Europe, l'Inde et l'Afrique ont rebondi et ont tenté d'augmenter les activités liées à l'offre et à la distribution".

Apple, 42 % du marché du reconditionné

