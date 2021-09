Les six projets de vaccins français contre le Covid-19 les plus avancés

La France n’a pas encore brillé dans la course aux vaccins anti-Covid. Derrière le fulgurant succès de vaccins ARNm, et le succès plus mitigé de vaccins utilisant des adénovirus, la partie n’est pourtant pas perdue. D’abord car la durée de la protection immunitaire conférée par les vaccins existants n’est sans doute pas assez longue, avec des nécessité de rappels au bout de six mois qui se profilent déjà. Ensuite à cause des variants qui pourraient rendre, à terme, ces premiers vaccins inefficaces. Plusieurs programmes employant soit des technologies plus matures, soit des technologies très innovantes sont en développement en France. Laquelle a donc encore des atouts en main, avec des vaccins potentiellement plus robustes que les vaccins actuels.