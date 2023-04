Les six leçons de l’Ukraine sur la cyberguerre

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le champ de bataille est plus occupé par des canons Caesar français, des drones kamikazes iraniens et des lance-missiles Javelin américains que par des armes cyber. Une impression trompeuse ? « La cyberguerre a bel et bien eu lieu, contrairement à ce qu’a donné à croire l’absence de “cyber Pearl Harbor” », rétorque le général de division Aymeric Bonnemaison, chef du commandement de la cyberdéfense des forces françaises (le Comcyber), dont les équipes ont analysé le conflit. « C’est une arme utilisée quotidiennement », renchérit-il. Tour d'horizon des six leçons à tirer de la cyberguerre ukrainienne.

Une arme furtive et secrète

