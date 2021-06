Les sept recettes de la SNCF pour simplifier la vie des voyageurs et baisser les tarifs

Dans un monde post-Covid-19, la SNCF veut reconquérir sa clientèle et transporter encore plus de monde dans les années à venir. "La SNCF est une des solutions face à l’urgence sociale, climatique et territoriale", a rappelé Jean-Pierre Farandou, le PDG du groupe SNCF à l’occasion de la présentation à la presse, mardi 1er juin 2021, de la nouvelle politique tarifaire. "Le TGV doit conquérir des parts modales sur la voiture et l’avion" et pour cela il fallait démontrer que l’idée généralement répandue que le TGV est cher est fausse. Pour rappel, il n’y a pas eu d’augmentation tarifaire depuis 2015, et la politique des petits prix sur TGV Inoui et surtout avec Ouigo a permis de baisser le prix moyen – un chiffre que ne veut pas divulguer la SNCF alors que la concurrence devrait arriver en octobre.