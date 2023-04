Les secrets industriels de Toutatis, la nouvelle attraction du Parc Astérix

Sept accélérations (record d’Europe pour un grand huit en acier), 110 kilomètres à l’heure et un point culminant à 51 mètres de hauteur (record de France), ainsi que 23 «airtimes», ces moments où les passagers se décollent de leur siège (record du monde) : vertigineux sont les chiffres qui caractérisent l’attraction Toutatis, inaugurée ce samedi 8 avril au Parc Astérix.

A Plailly (Oise), le deuxième parc d’attractions de France (400 employés permanents et 2 000 saisonniers) a investi 36 millions d’euros, la plus grosse somme consentie depuis son ouverture en 1989, pour s’offrir une nouvelle zone de trois hectares, soit 10% de surface supplémentaire, comprenant cette attraction flambant neuve, un manège familial (Chez Gyrofolix), deux points de restauration et une boutique.

La grande descente attendra

[...]