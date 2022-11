Les secrets de la résistance des MacBook d’Apple à la crise des ordinateurs portables

Les PC portables plongent dans la morosité pour le cinquième trimestre consécutif. Les expéditions mondiales ont fondu de 15%, à un total de 56 millions d’unités au troisième trimestre 2022, selon le cabinet Strategy Analytics. Parmi les sept plus grands constructeurs, Apple se distingue par un bond de ses ventes de MacBook de 26%, là où ses plus gros concurrents (Lenovo, HP, Dell et Asus) accusent des chutes de 16 à 32%.

La performance de la marque à la pomme s’explique par son positionnement prémium, un segment de marché considéré comme insensible à la dégradation de l’environnement économique. Elle bénéficie d’une clientèle fidèle, qui a toujours les moyens d’acheter ses produits en dépit de la montée de l’inflation et de la baisse du pouvoir d’achat qui touchent d'autres catégories des consommateurs.

Succès des dernières générations de MacBook

