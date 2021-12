Les salariés de LSI, ex GM&S, inquiets pour l’avenir de l’usine de La Souterraine

Quatre ans après la reprise par le groupe français GMD, l’usine LSI de La Souterraine (Creuse), spécialisée dans l’emboutissage et l’assemblage de pièces pour l’industrie automobile (anciennement appelée GM&S), est à nouveau menacée d’un dépôt de bilan. C’est l’annonce qui a été faite aux représentants du personnel, le 8 décembre, lors d’une réunion avec le ministère de l’Economie et des finances qui suit le dossier depuis le début. Les commandes promises par les constructeurs lors de la reprise, un volume de 12 millions d'euros pour Stellantis (PSA) et 10 millions pour Renault, n’ont pas été honorées, plongeant l’entreprise dans une situation financière intenable.