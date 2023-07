Les salaires des fonctionnaires britanniques augmenteront de plus de 6%

Le gouvernement du Premier ministre Rishi Sunaks a annoncé sa décision jeudi, après avoir examiné les recommandations de plusieurs commissions indépendantes chargées d'estimer les niveaux de révision des salaires dans la fonction publique.

Ces hausses de salaires sont inférieures à l'inflation de 8,7%, mais visent à limiter la baisse des salaires réels après des mois de conflits sociaux dans toute la Grande-Bretagne.

Les médecins en formation bénéficieront désormais d'une augmentation de salaire de 6% et d'une augmentation forfaitaire de 1.250 livres (1.460,91 euros), tandis que les enseignants reçevront des hausses de 6,5%. Les salaires de la police et des forces armées seront rehaussés respectivement de 7% et 5%.

"Il s'agit d'une augmentation salariale importante, l'une des plus importantes que nous ayons connues depuis des décennies, qui coûte des milliards de livres sterling de plus que ce que le gouvernement avait prévu dans son budget, ce qui n'est pas sans conséquences", a déclaré Rishi Sunak lors d'une conférence de presse.

Rishi Sunak a ajouté que le gouvernement n'emprunterait pas pour financer l'augmentation des salaires et qu'il n'augmenterait pas les impôts des citoyens, bien qu'une taxe payée par de nombreux immigrants augmenterait.

Selon John Glen, les augmentations de salaire des enseignants seront sans doute financées par une réaffectation du budget existant du ministère de l'éducation.

Cette mesure risque de susciter la colère des syndicats, qui estiment que les budgets des écoles et des hôpitaux ne peuvent pas supporter le coût des augmentations salariales sans que d'autres dépenses ne soient réduites.

L'augmentation des salaires pourrait soutenir l'inflation, la Banque d'Angleterre s'étant toutefois jusqu'ici focalisée sur les salaires du secteur privé, qui ont augmenté plus rapidement que ceux du secteur public et ont un impact plus immédiat sur l'inflation.

L'accord salarial médian conclu dans le secteur privé au cours des trois mois précédant la fin avril était de 5,8%, contre 5,0% dans le secteur public, un chiffre soutenu par une augmentation d'au moins 6,5% pour la plupart des travailleurs du secteur de la santé en Écosse, selon les chiffres de la société de données sur les salaires IDR.

(Reportage Muvija M, David Milliken, William James, et Suban Abdulla, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)