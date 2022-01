Les routes de la soie digitales, ou l'assaut chinois dans les câbles sous-marins

L’annonce a contrarié Pékin. L’entreprise chinoise HMN Technologies a été doublée par un projet conjoint des Etats-Unis, de l’Australie et du Japon pour la construction d'un câble sous-marin destiné à améliorer l’accès internet des Etats insulaires de Kiribati, Nauru et des États fédérés de Micronésie dans le Pacifique. Des micro-Etats qui ont pourtant une importance géopolitique cruciale pour la Chine, dans son combat pour juguler la reconnaissance de Taïwan. « Au moment où les États-Unis tentent de circonscrire la technologie de télécommunication chinoise, il est devenu plus urgent que jamais pour la Chine de briser le blocus de l'alliance dirigée par l'Occident en consolidant son rôle dans l'infrastructure de réseau », écrit le quotidien chinois d'État Global Times. Et le journal de citer les routes de la soie, un vaste programme d’infrastructures dans le monde financé par Pékin dont les câbles sous-marins font partie. Des routes de la soie « digitales », qui comprennent également le développement de la 5G, les centres de données et les satellites.