Les résultats dictent la tendance, le PIB américain à suivre

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé et les principales Bourses européennes évoluent dans le vert jeudi après un début de séance marqué par une avalanche de résultats de sociétés en attendant la première estimation de la croissance américaine lors des trois derniers mois de 2022.Les futures sur les grands indices new-yorkais signalent une ouverture stable (-0,04%) pour le Dow Jones, en hausse de 0,22% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,67% pour le Nasdaq.À Paris, le CAC 40 gagne 0,64% à 7.089,17 vers 12h10 GMT, porté par STMicroelectronics. À Francfort, le Dax est quasiment inchangé et à Londres, le FTSE prend 0,12%.