Les résultats d'entreprises pèsent à Wall Street

PARIS (Reuters) - La Bourse de New York recule en début de séance jeudi, les résultats trimestriels décevants de Tesla, d'AT&T et de certaines banques régionales entamant le moral des investisseurs déjà mis à mal par la perspective d'une politique monétaire restrictive plus longtemps que prévu.