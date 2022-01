Les restes d'une fusée SpaceX vont s'écraser sur la Lune début mars

Le Deep Space Climate Observatory (Observatoire du Climat depuis l’espace profond), un satellite météorologique chargé d'étudier les vents solaires, a été déployé en février 2015 grâce à une fusée Falcon 9, construite par l'entreprise américaine SpaceX. Depuis, le deuxième étage du lanceur dérive dans le cosmos de manière chaotique, car il ne lui reste plus suffisamment de carburant pour regagner la Terre. Son périple spatial s'apprête à prendre fin de façon on ne peut plus brutale : il s'écrasera sur la Lune début mars.