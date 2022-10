Les réseaux d’industriels alsaciens se mobilisent pour trouver des solutions à la crise énergétique

L’approvisionnement en énergie, et le coût de cette dernière, sont au cœur des préoccupations des industriels. C’est aussi le sujet du moment dans les clubs d’entreprises alsaciens qui émaillent le territoire du nord au sud. «Le groupe de travail qui planche sur l’énergie n’a jamais été aussi actif et sollicité!» témoigne Didier Walch, directeur infrastructures et systèmes d’information de l’entreprise de cryogénie industrielle Cryostar à Hésingue (Haut-Rhin), également président d’Acteco3f. Ce réseau rassemble une trentaine d’industriels de l’agglomération de Saint-Louis (Haut-Rhin), près de Bâle (Suisse).

